В Екатеринбурге ищут фирму, которая соберет мусор за 422 млн

ЕМУП «Спецавтобаза» (Екатеринбург) за 422 млн рублей ищет подрядчика для вывоза мусора из Орджоникидзевского района (Екатеринбург). Тендер был опубликован на сайте госзакупок.
«Региональный оператор („Спецавтобаза“) поручает, а оператор (подрядчик) принимает на себя обязательство оказывать услуги по транспортированию ТКО в границах зоны деятельности оператора. Региональный оператор обязуется принимать и оплачивать оказанные услуги в соответствии с условиями контракта», — говорится в проекте контракта.
Победитель конкурса должен будет оказывать услуги по сбору отходов городского хозяйства. Контракт рассчитан на период с 1 сентября 2020 года по конец декабря 2021 года. За это время подрядчик должен вывезти около 109,3 тысяч тонн мусора. Для этого он должен вывозить мусор из 725 контейнеров в Орджоникидзевском районе. Заявки на участие в тендере принимаются до 26 августа. Торги пройдут 31 августа.
Получить оперативный комментарий в пресс-службе «Спецавтобазы» не удалось. Там пообещали прокомментировать эту информацию позднее.
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