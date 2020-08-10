10 августа 2020

В Екатеринбурге ищут фирму, которая соберет мусор за 422 млн

© Служба новостей «URA.RU»
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Строительные объекты. Курган, мусор, пакеты с мусором, контейнер для мусора
Контракт будет рассчитан на период с 1 сентября 2020 года по конец декабря 2021 года Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

ЕМУП «Спецавтобаза» (Екатеринбург) за 422 млн рублей ищет подрядчика для вывоза мусора из Орджоникидзевского района (Екатеринбург). Тендер был опубликован на сайте госзакупок.

«Региональный оператор („Спецавтобаза“) поручает, а оператор (подрядчик) принимает на себя обязательство оказывать услуги по транспортированию ТКО в границах зоны деятельности оператора. Региональный оператор обязуется принимать и оплачивать оказанные услуги в соответствии с условиями контракта», — говорится в проекте контракта.

Победитель конкурса должен будет оказывать услуги по сбору отходов городского хозяйства. Контракт рассчитан на период с 1 сентября 2020 года по конец декабря 2021 года. За это время подрядчик должен вывезти около 109,3 тысяч тонн мусора. Для этого он должен вывозить мусор из 725 контейнеров в Орджоникидзевском районе. Заявки на участие в тендере принимаются до 26 августа. Торги пройдут 31 августа.

Получить оперативный комментарий в пресс-службе «Спецавтобазы» не удалось. Там пообещали прокомментировать эту информацию позднее.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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