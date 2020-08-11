До 11 сентября пройдут общественные слушания по вопросу уплотнения застройки в новых районах Фото: Анна Майорова © URA.RU

Стал известен график проведения Дня города — выбран почетный гражданин Екатеринбурга — новостройки разрешили ставить плотнее — главк МВД области проверили федеральные инспекторы. Все самые интересные и важные новости Свердловской области к утру 12 августа — в обзоре URA.RU:

Празднование Дня города в Екатеринбурге продлится до ноября

Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский подписал постановление о праздновании Дня города в 2020 году. Основная часть празднования пройдет 15 августа. Часть мероприятий пройдет в онлайн-формате.

Депутаты выбрали почетного гражданина Екатеринбурга

Главный эпидемиолог Екатеринбурга Александр Харитонов награжден званием «Почетный гражданин Екатеринбурга». Присвоить ему это почетное звание решили 11 августа депутаты гордумы на внеочередном заседании.

В Екатеринбурге застройка станет плотнее

Начались общественные обсуждения проекта изменений в правила застройки, которые разрешать возводить дома в новых районах плотнее друг к другу. Обсуждения продлятся до 11 сентября, после чего проект изменений вынесут на рассмотрение гордумы.

В управлении МВД области прошла проверка

В Главном управлении МВД по Свердловской области прошла проверка, которую провела комиссия из сотрудников Главного управления собственной безопасности МВД РФ. Проверка инициирована начальником областного МВД Александром Мешковым.

На автовокзале Екатеринбурга задержали подростка с гранатой

На Южном автовокзале Екатеринбурга полицейские задержали школьника с противопехотной гранатой Ф-1. После проверки было выяснено, что граната была без запала.

Начался процесс по делу о резонансном ДТП

В Ленинском суде Екатеринбурга прошло первое заседание по делу Владимира Васильева, который год назад устроил ДТП с двумя погибшими в центре города. Васильев не признал вину, но извинился перед родными погибших. Суд оставил его под арестом и назначил следующее заседание на 8 сентября.