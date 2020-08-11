11 августа 2020

Самое актуальное в Свердловской области на 12 августа. Власти Екатеринбурга разрешили проведение Дня города, новые районы будут застраивать плотнее

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Пресс-тур в Академический. Екатеринбург, академический, застройка квартала
До 11 сентября пройдут общественные слушания по вопросу уплотнения застройки в новых районах Фото: Анна Майорова © URA.RU

Стал известен график проведения Дня города — выбран почетный гражданин Екатеринбурга — новостройки разрешили ставить плотнее — главк МВД области проверили федеральные инспекторы. Все самые интересные и важные новости Свердловской области к утру 12 августа — в обзоре URA.RU:

Празднование Дня города в Екатеринбурге продлится до ноября

Депутаты выбрали почетного гражданина Екатеринбурга

В Екатеринбурге застройка станет плотнее

В управлении МВД области прошла проверка

На автовокзале Екатеринбурга задержали подростка с гранатой

Начался процесс по делу о резонансном ДТП

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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