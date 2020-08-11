11 августа 2020
10 августа 2020

Самое актуальное в Пермском крае на 12 августа. Медики получили обещанные выплаты, власти решают судьбу самого дорогого долгостроя Перми

© Служба новостей «URA.RU»
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Визит врио губернатора Пермского края Максима Решетникова в краевую детскую больницу. Пермь, больница
Часть медработников детской краевой больницы получили положенные выплаты Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Часть медработников получила положенные «ковидные» деньги — в больницу Нытвы приедут краевые инспекторы — эксперты определят сумму выплат обманутым дольщикам — в Большом Савино экстренно сел военный самолет. Все самые интересные и важные новости Пермского края к утру 12 августа — в обзоре URA.RU:

Медики пермской больницы получили положенные выплаты

Больницу Нытвы проверит краевой минздрав

Эксперты решат вопрос о самом дорогом долгострое в Перми

  • Подрядчик, нанятый Федеральным Фондом дольщиков, осмотрел самый крупный долгострой края, при строительстве которого был украден почти миллиард рублей. Специалисты определят рыночную стоимость каждого дома и озвучат сумму выплат пострадавшим дольщикам.

В аэропорту Перми экстренно приземлился военный самолет

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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