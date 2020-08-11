Часть медработников детской краевой больницы получили положенные выплаты Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Часть медработников получила положенные «ковидные» деньги — в больницу Нытвы приедут краевые инспекторы — эксперты определят сумму выплат обманутым дольщикам — в Большом Савино экстренно сел военный самолет. Все самые интересные и важные новости Пермского края к утру 12 августа — в обзоре URA.RU:

Медики пермской больницы получили положенные выплаты

Сотрудники детской клинической больницы № 13 в Перми получили надбавки за работу с ковид-пациентами после публикации URA.RU. Главврач больницы Ольга Токмакова пояснила, что ей пришлось найти 1,7 млн для выплат медикам некоторых отделений. Однако больница должна выплатить еще 4,5 млн медработникам трех отделений.

Больницу Нытвы проверит краевой минздрав

Министерство здравоохранения Пермского края инициировало инспекцию центральной районной больницы Нытвы из-за скандала с массовым уходом врачей из медучреждения.

Эксперты решат вопрос о самом дорогом долгострое в Перми

Подрядчик, нанятый Федеральным Фондом дольщиков, осмотрел самый крупный долгострой края, при строительстве которого был украден почти миллиард рублей. Специалисты определят рыночную стоимость каждого дома и озвучат сумму выплат пострадавшим дольщикам.

В аэропорту Перми экстренно приземлился военный самолет

Истребитель МиГ-31 из группировки Центрального военного округа, совершил аварийную посадку в аэропорту Большое Савино в Перми. Самолет посадили из-за разрушения одного из колес задней стойки.