Сегодня, 12 августа, — 245-й день с момента выявления коронавируса и 155-й — с объявления пандемии Всемирной организацией здравоохранения. В России насчитывается 897 599 (+4 945) человек, зараженных коронавирусом. В Пермском крае инфекция выявлена у 6637 (+65) человек, выздоровело 4 722 (+39) пациента, зафиксировано 292 летальных исхода (180 — непосредственно от COVID-19).
Пермь теряет шансы на снятие карантина. Ежесуточный прирост новых случаев заражения коронавирусом не позволяет принять решение о переходе региона на следующий этап снятия ограничений. Сейчас Пермский край не соответствует даже критериям, характерным для текущего (второго) этапа снятия ограничений, действующего с 1 июля. Чтобы отвечать этим требованиям, необходимо, чтобы в крае снизилось число новых случаев заболевания COVID-19 до 55 человек в сутки. А чтобы перейти на следующий этап, необходимо, чтобы в день выявлялось не более 35 новых случаев заболевания.
Пермь идет по негативному коронавирусному сценарию. Коэффициент распространения инфекции в регионе держится на высоком уровне (11 августа — 0,96, 10 августа — 0,99, норма — менее 0,8). За минувшие сутки выявлено 65 новых случаев заражения коронавирусом. Также в Пермском крае за сутки скончались три человека, у которых был выявлен вирус. При этом их смерть наступила в первую очередь от сопутствующих заболеваний.
В Перми снижается число заболевших COVID-19.
Для пермских школьников уроки начнутся 1 сентября.
Медикам из Перми стали выплачивать «ковидные» деньги. После публикации URA.RU главный врач детской клинической больницы № 13 Ольга Токмакова перевела сотрудникам отделения патологии новорожденных стимулирующие надбавки в общей сумме 1,7 млн рублей. Сотрудникам параклинического, педиатрического и инфекционного отделения деньги пока не поступили, на эти цели требуется около 4,5 млн рублей, которые до сих пор не поступили из регионального министерства здравоохранения.
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