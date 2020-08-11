Пермские школьники начнут обучение в очном формате с 1 сентября Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Сегодня, 12 августа, — 245-й день с момента выявления коронавируса и 155-й — с объявления пандемии Всемирной организацией здравоохранения. В России насчитывается 897 599 (+4 945) человек, зараженных коронавирусом. В Пермском крае инфекция выявлена у 6637 (+65) человек, выздоровело 4 722 (+39) пациента, зафиксировано 292 летальных исхода (180 — непосредственно от COVID-19).

Пермь теряет шансы на снятие карантина. Ежесуточный прирост новых случаев заражения коронавирусом не позволяет принять решение о переходе региона на следующий этап снятия ограничений. Сейчас Пермский край не соответствует даже критериям, характерным для текущего (второго) этапа снятия ограничений, действующего с 1 июля. Чтобы отвечать этим требованиям, необходимо, чтобы в крае снизилось число новых случаев заболевания COVID-19 до 55 человек в сутки. А чтобы перейти на следующий этап, необходимо, чтобы в день выявлялось не более 35 новых случаев заболевания.

Пермь идет по негативному коронавирусному сценарию. Коэффициент распространения инфекции в регионе держится на высоком уровне (11 августа — 0,96, 10 августа — 0,99, норма — менее 0,8). За минувшие сутки выявлено 65 новых случаев заражения коронавирусом. Также в Пермском крае за сутки скончались три человека, у которых был выявлен вирус. При этом их смерть наступила в первую очередь от сопутствующих заболеваний.

В Перми снижается число заболевших COVID-19. Доля новых случаев заражения коронавирусом в краевой столице снижается . За минувшие сутки только 30 из 65 заболевших COVID-19 пациентов проживали в Перми. Восемь человек — из Пермского района, три — из Кунгура. По два новых случая выявлено в Верещагино, Добрянке, Октябрьском, Соликамске, Краснокамске, Чайковском, Березниках и Кунгурском районе. По одному — в Чернушке, Нытве, Березовском, орде, Уинском, Частых, Барде и Губахе.

Для пермских школьников уроки начнутся 1 сентября. Перехода на дистанционное образование не будет . При этом школы не имеют права требовать с родителей деньги на приобретение необходимых средств защиты. В частности, рециркуляторы воздуха. Учебные заведения их приобретают на сэкономленные деньги, которые появились из-за снижения затрат на коммунальные платежи в конце прошлого учебного года. Также у регионального минобра нет планов о переводе детей на дистанционное образование через месяц или два.

Медикам из Перми стали выплачивать «ковидные» деньги. После публикации URA.RU главный врач детской клинической больницы № 13 Ольга Токмакова перевела сотрудникам отделения патологии новорожденных стимулирующие надбавки в общей сумме 1,7 млн рублей. Сотрудникам параклинического, педиатрического и инфекционного отделения деньги пока не поступили, на эти цели требуется около 4,5 млн рублей, которые до сих пор не поступили из регионального министерства здравоохранения.