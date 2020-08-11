В ХМАО назвали самые криминальные районы во время пандемии

Почти на треть сократилось число преступлений, совершенных под воздействием наркотиков Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В ХМАО с начала года самый значительный рост преступности был зафиксирован в Октябрьском районе и Пыть-Яхе (23% и 28,6% соответственно). Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры Югры.

Также в окружной прокуратуре сделали вывод, что уровень преступности увеличился по всему региону. «На территории ХМАО, за последние 7 месяцев, количество зарегистрированных преступлений увеличилось на 3,7% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года», — говорится в сообщении ведомства.

В отчете прокуратуры указано, что на 6,7% увеличилось количество криминальных посягательств, совершенных в состоянии алкогольного опьянении. На 15% стало больше мошенничеств, совершенных с использованием электронных средств платежа.

Есть у надзорного ведомства вопросы к сотрудникам правоохранительных органов, которые занимаются регистрацией преступлений. «Прокурорами установлены многочисленные факты занижения квалификации преступлений, искажения сведений о лицах, ранее привлекавшихся к уголовной ответственности, о преступных деяниях, совершенных в состоянии алкогольного опьянения, в общественных местах, а также об иных социально-криминологических характеристиках преступности», — заявили в прокуратуре ХМАО.

Ранее URA.RU сообщало, что из-за эпидемии коронавируса в ХМАО произошло меньше ДТП, а также преступлений в общественных местах. Это связано с ограничительными мерами, которые были введены на территории региона из-за пандемии коронавируса.