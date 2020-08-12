12 августа 2020
11 августа 2020

Сразу два участка трассы М-5 закроют в Челябинской области

© Служба новостей «URA.RU»
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Автодорога М5. Челябинск
На трассе М-5 продолжаются ремонтные работы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

На участке федеральной трассы М-5 «Урал», проходящем по территории Челябинской области, 13 августа запланированы два закрытия движения. Об этом сообщили URA.RU в ФКУ Упрдор «Южный Урал».

«В связи с работами по переустройству линий электропередач (ВЛ 110 кВ „Чебаркуль — Кундравы“) на участке реконструкции 1798 километр автодороги М-5 с 10:00 до 15:00 движение транспорта будет остановлено дважды. Каждое закрытие будет продолжаться по 30 минут», — пояснили в управлении. Водителей просят учесть это обстоятельство, рассчитывая время в пути.

Автодорога М5. Челябинск
Ремонтные работы идут на разных участках трассы. Автомобилистов просят следить за знаками и соблюдать предписанную скорость
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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