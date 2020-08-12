Сразу два участка трассы М-5 закроют в Челябинской области

На трассе М-5 продолжаются ремонтные работы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

На участке федеральной трассы М-5 «Урал», проходящем по территории Челябинской области, 13 августа запланированы два закрытия движения. Об этом сообщили URA.RU в ФКУ Упрдор «Южный Урал».

«В связи с работами по переустройству линий электропередач (ВЛ 110 кВ „Чебаркуль — Кундравы“) на участке реконструкции 1798 километр автодороги М-5 с 10:00 до 15:00 движение транспорта будет остановлено дважды. Каждое закрытие будет продолжаться по 30 минут», — пояснили в управлении. Водителей просят учесть это обстоятельство, рассчитывая время в пути.

Ремонтные работы идут на разных участках трассы. Автомобилистов просят следить за знаками и соблюдать предписанную скорость Фото: Вадим Ахметов © URA.RU