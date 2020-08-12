Челябинка с онкологией три дня провела без еды за решеткой

С момента задержания женщина почти трое суток провела без еды Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Страдающую онкологическим заболеванием женщину-инвалида, перенесшую инфаркт и инсульт, экстренно эвакуировали в больницу из полицейского ИВС в Челябинске. Об этом сообщила URA.RU региональный омбудсмен Юлия Сударенко. С момента задержания задержанная трое суток провела без еды.

«Ко мне обратился адвокат задержанной, который изложил суть происходящего. Я решила немедленно отправиться в изолятор УМВД по Челябинску, куда затем вызвала скорую помощь. Врачи пришли к выводу, что женщине, которая три дня по состоянию здоровья не могла принимать пищу, нужна срочная госпитализация и увезли ее в больницу», — рассказала URA.RU Сударенко.

Омбудсмен подчеркнула, что полиция не препятствовала ее действиям и обещала, что продолжит следить за судьбой женщины. «Сложно представить, что в таком состоянии она может участвовать в следственных действиях. И, тем более, находится под стражей», — добавила Сударенко.

Как пояснил URA.RU представлявший интересы подозреваемой адвокат Константин Акулич, 58-летнюю инвалида II группы подозревают в мошенничестве. Экс-партнер по бизнесу обратилась в полицию с заявлением еще в 2016 году. Но в больнице в Сочи, где находилась уже давно отошедшая от дел подозреваемая, полицейские появились несколько дней назад. Женщину, которая с трудом передвигается и разговаривает, перевезли в Челябинск и поместили в изолятор. Следствие настаивало на ее аресте, но судья взял паузу на принятие решения, ознакомившись с обстоятельствами дела.