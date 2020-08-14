Свердловские сенаторы и их жены обогатились в 2019 году

На двоих Эдуард Россель (справа) и Аркадий Чернецкийв 2019 году заработали 22,7 миллиона рублей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Представители Свердловской области в Совете Федерации Аркадий Чернецкий (экс-мэр Екатеринбурга) и Эдуард Россель (бывший глава региона), а также их супруги в 2019 году заработали больше, чем годом ранее. Об этом свидетельствует данные, опубликованные в декларациях парламентариев, чей общий доход составил 22,7 миллиона рублей.

Из документов, размещенных на сайте Совфеда, следует, что в 2019 году доходы Чернецкого составили 9,9 миллиона рублей (в 2018 году — 8,7 миллиона). Чернецкому принадлежат земельный участок площадью 10,1 квадратных метров, жилой дом площадью 518,4 квадратных метра и небольшой гараж площадью 18,3 квадратных метра.

Помимо этого, в декларации Чернецкого указаны два автомобиля — Лексус LX-570 и Лексус LS-500 (в 2018 году этой машины в списке не было). Доходы жены сенатора также выросли: за 2019 год она заработала 5,1 миллиона рублей (в 2018 году — 2,9 миллиона). В пользовании Чернецких находится квартира площадью 117,2 квадратных метра.

Эдуарду Росселю в 2019 году удалось заработать больше — 12,8 миллиона рублей (годом ранее его доход составил 11,9 миллиона рублей). Он по-прежнему владеет двумя приусадебными участками площадью 2,9 тысячи и 1,6 тысячи квадратных метра, жилым домом площадью 657 квадратных метров, квартирой площадью 228 квадратных метров, гаражом площадью 326 квадратных метров и тремя долями в гаражах-стоянках. Кроме того, у сенатора во владении есть Мерседес GL350CDС 4MATIC и Тойота Лэнд Круйзер с автоприцепами МЗСА-817708 и МЗСА-817711. Супруга Росселя в 2019 году заработала 266,9 тысячи рублей — на 111 тысяч рублей больше, чем в 2018-м.