Экс-главу свердловского минздрава Цветкова лишают полномочий

Определять политику объединения минздрава Свердловской области и горздрава Екатеринбурга будет новый глава областного ведомства Андрей Карлов. Об этом URA.RU сообщил сам министр. Ранее обсуждалось, что это направление будет курировать экс-министр здравоохранения, советник губернатора Андрей Цветков.
«Заниматься [объединением ведомств] поручено министерству здравоохранения Свердловской области, вопросы будут решаться при участии правительства региона. Безусловно, у Андрея Игоревича Цветкова есть опыт и, безусловно, я буду с ним общаться, но определять политику [объединения] будет минздрав», — заявил URA.RU Карлов.
О том, что Андрей Цветков будет курировать процедуру объединения ведомств сообщил источник URA.RU в день отставки чиновника с поста министра. Позже Евгений Куйвашев в Instagram уточнил, что речь идет о работе Цветкова над единой цифровой системой здравоохранения, которая появится в результате «объединения баз данных Екатеринбурга и региона».
URA.RU сообщало, что одной из целей визита главы минздрава РФ Михаила Мурашко в Свердловскую область стал запуск реформы свердловской медицины. В рамках его визита было принято решение об объединении системы управления здравоохранения Екатеринбурга и регионального минздрав.