Власти Гродно согласились выполнить требования протестующих

В белорусском городе Гродно местные власти пошли на уступки протестующим, официально разрешив проводить массовые мероприятия на площадях Ленина и Советской. Кроме того, в городе организован Совет общественного согласия, который потребовали создать штаб кандидата в президенты Светланы Тихановской, местных профсоюзов и партий.
«Создан Совет общественного согласия города Гродно в составе представителей гражданского общества и органов исполнительной и законодательной власти», — говорится в сообщении на сайте исполкома, текст заявления приводит ТАСС.
Членам совета власти города пообещали предоставить возможность выступления в эфире местного телеканала. Из-под ареста уже отпущены все задержанные за участие в несанкционированных митингах. Милиция пообещала провести разбирательства по обращениям граждан «о причинении вреда здоровью в период проведения акций протеста». В МВД участникам протеста принесли публичные извинения. В исполкоме Гродно особо подчеркнули, что приняты меры «по недопущению применения административного ресурса в отношении работников, принявших участие в забастовке».
Протесты в белорусских городах начались 9 августа после объявления итогов президентских выборов. Действующий глава Александр Лукашенко по данным ЦИК набрал 80,1% голосов, его главный соперник Светлана Тихановская — 10%. Оппозиция считает, что на выборах победила Тихановская., а сами они были сфальсифицированы.
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