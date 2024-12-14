Mash: покинувшего Россию рэпера Face* объявили в розыск

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Face* разыскивают судебные приставы
Face* разыскивают судебные приставы Фото:

Судебные приставы Башкортостана объявили в розыск рэпера Face (настоящее имя — Иван Дремин, признан Минюстом РФ иноагентом). Причиной стала неуплата штрафов на сумму 125 тысяч рублей.

«Судебные приставы объявили в розыск иноагента Face за неуплату штрафов. Долг рэпера увеличился вчетверо, он должен казне 125 тысяч рублей», — пишет telegram-канал Mash.

Первоначальный долг Дремина составлял 30 тысяч рублей, но за несколько месяцев, после ряда судебных рассмотрений и наказаний за несоблюдение закона об иностранных агентах, сумма увеличилась более чем вчетверо. Артист был оштрафован три раза за несоблюдение обязательств по отчетности в статусе иностранного агента. В результате и образовалась задолженность, превышающая 125 тысяч рублей.

*Face (настоящее имя — Иван Дремин) признан Минюстом РФ иноагентом

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Судебные приставы Башкортостана объявили в розыск рэпера Face (настоящее имя — Иван Дремин, признан Минюстом РФ иноагентом). Причиной стала неуплата штрафов на сумму 125 тысяч рублей. «Судебные приставы объявили в розыск иноагента Face за неуплату штрафов. Долг рэпера увеличился вчетверо, он должен казне 125 тысяч рублей», — пишет telegram-канал Mash. Первоначальный долг Дремина составлял 30 тысяч рублей, но за несколько месяцев, после ряда судебных рассмотрений и наказаний за несоблюдение закона об иностранных агентах, сумма увеличилась более чем вчетверо. Артист был оштрафован три раза за несоблюдение обязательств по отчетности в статусе иностранного агента. В результате и образовалась задолженность, превышающая 125 тысяч рублей. *Face (настоящее имя — Иван Дремин) признан Минюстом РФ иноагентом
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...