Mash: покинувшего Россию рэпера Face* объявили в розыск

Судебные приставы Башкортостана объявили в розыск рэпера Face (настоящее имя — Иван Дремин, признан Минюстом РФ иноагентом). Причиной стала неуплата штрафов на сумму 125 тысяч рублей.
«Судебные приставы объявили в розыск иноагента Face за неуплату штрафов. Долг рэпера увеличился вчетверо, он должен казне 125 тысяч рублей», — пишет telegram-канал Mash.
Первоначальный долг Дремина составлял 30 тысяч рублей, но за несколько месяцев, после ряда судебных рассмотрений и наказаний за несоблюдение закона об иностранных агентах, сумма увеличилась более чем вчетверо. Артист был оштрафован три раза за несоблюдение обязательств по отчетности в статусе иностранного агента. В результате и образовалась задолженность, превышающая 125 тысяч рублей.
*Face (настоящее имя — Иван Дремин) признан Минюстом РФ иноагентом
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