Никаких разговоров и бани: приметы и традиции на праздник Ивана Молчальника 16 декабря

Праздник 16 декабря по-разному празднуют в церкви и в народе. Пока в храмах вспоминают преподобного Иоанна Молчальника, дома люди стараются не проронить лишнего слова и определяют погоду на будущее по обстановке за окном. URA.RU рассказывает о приметах и традициях Ивана Молчальника.
Традиции на Ивана Молчальника
В день Ивана Молчальника люди берегли каждое слово. Считалось, что 16 декабря лучше не говорить без особой надобности — в народе даже была поговорка: «Кто на Ивана весь день промолчит, тот весь год красноречив будет. А кто языком трепать будет, у того нечистая сила голос-то утащит».
Поэтому весь день люди старались молчать — даже молились перед иконой «про себя». Если нужно было что-то сказать, то ограничивались парой фраз. Выйти из ситуации, взяв в руки ручку или карандаш, было нельзя — что от этого могут начаться головные боли.
В баню люди также не решались сходить на праздник Ивана Молчальника. Так как баня ассоциировалась с потусторонним миром и нечистой силой, в народе боялись, что во время мытья в тело может забраться чужая душа.
Приметы на Ивана Молчальника
По обстановке за окном 16 декабря люди понимали, что их ждет в будущем. Например, если снегири начинали чирикать под окном — значит, скоро придет оттепель. Убывающая вода на незастывшей реке намекала на улучшение погоды. А если ночью упала звезда — значит пришла пора готовиться к суровым морозам.
История праздника
В православных храмах 16 декабря вспоминают о преподобном Иоанне Молчальнике. С малых лет он начал изучать библию и молиться, а когда осиротел — раздал половину имущества нуждающимся, а остальные деньги пожертвовал на постройку храмов. После этого Иоанн Молчальник ушел в монастырь. Там он прожил 10 лет, а затем его его назначили епископом Колонийской церкви.
Но преподобного не устраивало то, что правительство постоянно вмешивается в духовные дела. Поэтому Иоанн Молчальник оставил пост и отправился в Иерусалим, где принял обет молчания. Прожив несколько лет простым послушником, Иоанн решил покинуть обитель и поселиться в пустыне. Мольчальник жил в одиночестве девять лет, пока иегумен Савва не уговорил его вернуться к людям.
Вернувшись в монастырь, Иоанн начал исцелять людей силой молитвы. До конца жизни Молчальник помогал нуждающимся, пока не скончался в 66 лет.
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