Никаких разговоров и бани: приметы и традиции на праздник Ивана Молчальника 16 декабря

В православии 16 декабря вспоминают преподобного Иоанна Молчальника
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На праздник даже молиться нужно молча, иначе постигнет неудача
На праздник даже молиться нужно молча, иначе постигнет неудача Фото:

Праздник 16 декабря по-разному празднуют в церкви и в народе. Пока в храмах вспоминают преподобного Иоанна Молчальника, дома люди стараются не проронить лишнего слова и определяют погоду на будущее по обстановке за окном. URA.RU рассказывает о приметах и традициях Ивана Молчальника.

Традиции на Ивана Молчальника

В день Ивана Молчальника люди берегли каждое слово. Считалось, что 16 декабря лучше не говорить без особой надобности — в народе даже была поговорка: «Кто на Ивана весь день промолчит, тот весь год красноречив будет. А кто языком трепать будет, у того нечистая сила голос-то утащит».

Поэтому весь день люди старались молчать — даже молились перед иконой «про себя». Если нужно было что-то сказать, то ограничивались парой фраз. Выйти из ситуации, взяв в руки ручку или карандаш, было нельзя — что от этого могут начаться головные боли.

В баню люди также не решались сходить на праздник Ивана Молчальника. Так как баня ассоциировалась с потусторонним миром и нечистой силой, в народе боялись, что во время мытья в тело может забраться чужая душа.

Приметы на Ивана Молчальника

По обстановке за окном 16 декабря люди понимали, что их ждет в будущем. Например, если снегири начинали чирикать под окном — значит, скоро придет оттепель. Убывающая вода на незастывшей реке намекала на улучшение погоды. А если ночью упала звезда — значит пришла пора готовиться к суровым морозам.

История праздника

В православных храмах 16 декабря вспоминают о преподобном Иоанне Молчальнике. С малых лет он начал изучать библию и молиться, а когда осиротел — раздал половину имущества нуждающимся, а остальные деньги пожертвовал на постройку храмов. После этого Иоанн Молчальник ушел в монастырь. Там он прожил 10 лет, а затем его его назначили епископом Колонийской церкви.

Но преподобного не устраивало то, что правительство постоянно вмешивается в духовные дела. Поэтому Иоанн Молчальник оставил пост и отправился в Иерусалим, где принял обет молчания. Прожив несколько лет простым послушником, Иоанн решил покинуть обитель и поселиться в пустыне. Мольчальник жил в одиночестве девять лет, пока иегумен Савва не уговорил его вернуться к людям.

Вернувшись в монастырь, Иоанн начал исцелять людей силой молитвы. До конца жизни Молчальник помогал нуждающимся, пока не скончался в 66 лет.

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Праздник 16 декабря по-разному празднуют в церкви и в народе. Пока в храмах вспоминают преподобного Иоанна Молчальника, дома люди стараются не проронить лишнего слова и определяют погоду на будущее по обстановке за окном. URA.RU рассказывает о приметах и традициях Ивана Молчальника. Традиции на Ивана Молчальника В день Ивана Молчальника люди берегли каждое слово. Считалось, что 16 декабря лучше не говорить без особой надобности — в народе даже была поговорка: «Кто на Ивана весь день промолчит, тот весь год красноречив будет. А кто языком трепать будет, у того нечистая сила голос-то утащит». Поэтому весь день люди старались молчать — даже молились перед иконой «про себя». Если нужно было что-то сказать, то ограничивались парой фраз. Выйти из ситуации, взяв в руки ручку или карандаш, было нельзя — что от этого могут начаться головные боли. В баню люди также не решались сходить на праздник Ивана Молчальника. Так как баня ассоциировалась с потусторонним миром и нечистой силой, в народе боялись, что во время мытья в тело может забраться чужая душа. Приметы на Ивана Молчальника По обстановке за окном 16 декабря люди понимали, что их ждет в будущем. Например, если снегири начинали чирикать под окном — значит, скоро придет оттепель. Убывающая вода на незастывшей реке намекала на улучшение погоды. А если ночью упала звезда — значит пришла пора готовиться к суровым морозам. История праздника В православных храмах 16 декабря вспоминают о преподобном Иоанне Молчальнике. С малых лет он начал изучать библию и молиться, а когда осиротел — раздал половину имущества нуждающимся, а остальные деньги пожертвовал на постройку храмов. После этого Иоанн Молчальник ушел в монастырь. Там он прожил 10 лет, а затем его его назначили епископом Колонийской церкви. Но преподобного не устраивало то, что правительство постоянно вмешивается в духовные дела. Поэтому Иоанн Молчальник оставил пост и отправился в Иерусалим, где принял обет молчания. Прожив несколько лет простым послушником, Иоанн решил покинуть обитель и поселиться в пустыне. Мольчальник жил в одиночестве девять лет, пока иегумен Савва не уговорил его вернуться к людям. Вернувшись в монастырь, Иоанн начал исцелять людей силой молитвы. До конца жизни Молчальник помогал нуждающимся, пока не скончался в 66 лет.
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