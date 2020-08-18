Всего в регионе на 19 августа зарегистрировано 23 842 случая заражения новой коронавирусной инфекцией Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Новые случаи заражения коронавирусом за минувшие сутки были выявлены в 23 муниципалитетах Свердловской области. Об этом URA.RU сообщил региональный оперштаб по борьбе с COVID-19. Меньшее число районов и городов, где были обнаружены новые случаи заболевания, было зарегистрировано неделю назад — 11 августа (20 муниципалилетов).

«Диагноз лабораторно подтвержден у жителей Екатеринбурга (+113), Асбеста, Березовского, Верхней Пышмы, Рефтинского, Тавды, Кушвы, Качканара, Красноуральска, Полевского, Нижнего Тагила, Горноуральского городского округа, Нижней Салды, ЗАТО Свободный, Невьянска, Кировграда, Первоуральска, Нижнесергинского района, Североуральска и Серова», — говорится в сообщении.

Всего в регионе на 19 августа зарегистрировано 23 842 случая заражения новой коронавирусной инфекцией, из них 147 — новые случаи. Состояние 83 пациентов оценивается как тяжелое, 82 из них находятся в реанимации, в том числе 45 — на аппаратах ИВЛ.

URA.RU публикует детальную карту очагов заражения COVID-19 — на ней указано число заболевших в каждом свердловском городе, а в столице региона — с привязкой к конкретному месту заражений (без указания самого адреса, но с отметкой его на карте). Если на одной улице было несколько случаев заболевания, они указаны в виде цифры.