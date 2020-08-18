Завод из Беларуси требует с «Уралвагонзавода» четверть миллиарда

УВЗ выступает ответчиком на сумму в пять миллиардов рублей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

ОАО «Пеленг» (Беларусь, Минск) требует через арбитражный суд Свердловской области четверть миллиарда рублей с научно-производственной корпорации «Уралвагонзавод» (Россия, Свердловская область). Информация об этом содержится в картотеке арбитражных дел.

Белорусское предприятие 18 августа подало пять исков к «Уралвагонзаводу» (УВЗ). Самый крупный иск — на 136 млн рублей. Остальные заявления — с меньшими требованиями: 82 млн рублей, 26,2 млн рублей, 9,8 млн рублей и 183 тысячи рублей. Иски еще не приняты к производству, дата первого заседания не назначена.

Представители ОАО «Пеленг» в беседе с URA.RU подтвердили подачу пяти исков к УВЗ и попросили официальный запрос. Ответ пока не получен. В пресс-службе УВЗ уточнили, что пытаются урегулировать проблему путем заключения мировых соглашений.

В начале 2020 года УВЗ покинул председатель совета директоров Игорь Холманских (экс-полпред президента в УрФО). По данным источников агентства, причиной могли стать многомиллиардные долги, закредитованность и масса судебных исков к предприятию. На данный момент УВЗ участвует в качестве ответчика в делах на сумму в пять миллиардов рублей

«Пеленг» — ведущее предприятие оптико-механической и оптоэлектронной промышленности в Белоруссии. Здесь создают современные прицельные комплексы и тепловизоры для систем управления огнем бронетанковой техники. С 2004 года компания вошла в состав предприятий государственного военно-промышленного комитета.