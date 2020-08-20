В России произошел перелом в борьбе с коронавирусом

Число заражений коронавирусом в России пятый день не превышает пяти тысяч. За последние сутки в России зафиксировано 4 785 новых случаев заражения. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе и COVID-19.
«За последние сутки в России выявлено 4 785 заразившихся коронавирусом», — говорится в сообщении оперштаба. 110 человек погибли, уточняет «Утро.ру».
Больше всех новых случаев в Москве (заразились 688 человек). Далее идут Санкт-Петербург (160 человек) и Московская область (157 человек). В Свердловской и Нижегородской области — соответственно 139 и 132 новых случая заражения.
Сутками ранее в России обнаружено 4 828 заражений, пишут «Дни.ру». При этом 117 человек умерли от инфекции.
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