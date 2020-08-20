В России произошел перелом в борьбе с коронавирусом

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Екатеринбургский Метрополитен во время пандемии коронавируса COVID-19. Екатеринбург, метрополитен, эпидемия, общественный транспорт, оплата проезда, медицинская маска, метрополитен, метро, маска на лицо, covid-19, covid19, коронавирус
За последние сутки в России выявлено 4 785 человек, заразившихся коронавирусом Фото: Анна Майорова © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Число заражений коронавирусом в России пятый день не превышает пяти тысяч. За последние сутки в России зафиксировано 4 785 новых случаев заражения. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе и COVID-19.

«За последние сутки в России выявлено 4 785 заразившихся коронавирусом», — говорится в сообщении оперштаба. 110 человек погибли, уточняет «Утро.ру».

Больше всех новых случаев в Москве (заразились 688 человек). Далее идут Санкт-Петербург (160 человек) и Московская область (157 человек). В Свердловской и Нижегородской области — соответственно 139 и 132 новых случая заражения.

Сутками ранее в России обнаружено 4 828 заражений, пишут «Дни.ру». При этом 117 человек умерли от инфекции.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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