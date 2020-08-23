Дороге, которую не ремонтировали 40 лет, предстоит реконструкция (архивное фото)
Парламентарии рассмотрят важный законопроект — начат ремонт дороги, которой 40 лет — в Перми продлят автобусный маршрут. Все самые интересные и важные новости Пермского края к утру 24 августа — в обзоре URA.RU:
Штрафы за незаконное размещение киосков могут отменить
- В законодательное собрание края внесли законопроект об отмене штрафов за незаконное размещение киосков. Его планируют рассмотреть на сентябрьском заседании. Сейчас максимальный штраф составляет 250 тысяч рублей.
В регионе отремонтируют дорогу
- В Пермском крае отремонтируют дорогу Кишерть — Посад — Сухой Лог в Кишертском муниципальном округе, на состояние которой неоднократно жаловались местные жители. Ее ремонтировали почти 40 лет назад.
В Перми отменят автобусный маршрут
- Администрация Перми планирует продлить маршрут автобуса № 19 и при этом закрыть 42-й маршрут. Автобусы № 19 планируют продлить до деревни Песьянка.
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