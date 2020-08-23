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Самое актуальное в Пермском крае на 24 августа. Готовится отмена штрафов для киоскеров, будет отремонтирована важная дорога

© Служба новостей «URA.RU»
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Разное. Курган, ремонт дороги
Дороге, которую не ремонтировали 40 лет, предстоит реконструкция (архивное фото) Фото: Игорь_Меркулов © URA.RU

Парламентарии рассмотрят важный законопроект — начат ремонт дороги, которой 40 лет — в Перми продлят автобусный маршрут. Все самые интересные и важные новости Пермского края к утру 24 августа — в обзоре URA.RU:

Штрафы за незаконное размещение киосков могут отменить

  • В законодательное собрание края внесли законопроект об отмене штрафов за незаконное размещение киосков. Его планируют рассмотреть на сентябрьском заседании. Сейчас максимальный штраф составляет 250 тысяч рублей.

В регионе отремонтируют дорогу

  • В Пермском крае отремонтируют дорогу Кишерть — Посад — Сухой Лог в Кишертском муниципальном округе, на состояние которой неоднократно жаловались местные жители. Ее ремонтировали почти 40 лет назад.

В Перми отменят автобусный маршрут

  • Администрация Перми планирует продлить маршрут автобуса № 19 и при этом закрыть 42-й маршрут. Автобусы № 19 планируют продлить до деревни Песьянка.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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