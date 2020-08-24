Свердловские власти могут потерять контроль над целым городом

В Свердловской области целый муниципалитет может уйти под крыло оппозиции. Такое опасение высказал в разговоре с URA.RU влиятельный областной чиновник. Речь идет об избрании депутатов думы поселка городского типа Махнево — единственных полномасштабных свердловских выборах 2020 года.
«В Махнево много социальных проблем (низкий уровень жизни, плохие дороги и здравоохранение, некачественная вода, близость огромной свалки мусора), и при этом довольно слабый мэр», — отметил инсайдер. В связи с этим он прогнозирует высокий процент протестного голосования, что может привести к созданию оппозиционной думы. В результате на карте Свердловской области может возникнуть еще одна «горячая точка», как это случилось в Асбесте, опасается собеседник агентства.
В думе 10 мест, на которые претендуют сразу 50 кандидатов: 12 самовыдвиженцев, по 10 единороссов, эсеров и представителей ЛДПР, 7 коммунистов и один кандидат от партии «Российский общенародный союз». При этом в Махнево всего 5000 избирателей. Это означает, что в каждом округе проживает примерно 500 избирателей, из которых, по опыту прошлой кампании, на избирательные участки приходят около 48,6% (примерно 243 человека). Таким образом, для победы кандидату достаточно привести к урнам для голосования всего 130 человек.
Между тем, областные власти не вмешиваются в ход кампании в силу малонаселенности Махнево. В Алапаевской ТИК URA.RU сообщили, что кампания проходит спокойно: жалоб кандидатов друг на друга и нарушений законодательства не зафиксировано. Спикер нынешнего созыва думы Игорь Авдеев рассказал, что конфликтов между претендентами на мандаты пока не наблюдается, идет обычный агитационный процесс. «Приезжают, помашут флагами, и все», — рассказал политик. Однако мирное течение избирательного процесса не делает его результат предсказуемым, парировал его комментарий инсайдер агентства в областной власти.
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