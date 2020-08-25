Портфель свердловского школьника подешевел после пандемии

Для исследования были взяты расходы семьи с мальчиком-первоклассником и девочкой-пятиклассницей Фото: Александр Мамаев © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

Сбор детей в школу в 2020 году обойдется родителям в 21931 рубль. Это на 1,3% меньше, чем в 2019 году (22218 рублей). Примерную сумму классического набора подсчитали эксперты Уральского главного управления Банка России.

«Школьный портфель за год не только не подорожал как региональная потребительская корзина, но и подешевел на 1,3%. При этом общий показатель годовой инфляции в Свердловской области в июле составил 2,8%», — говорится в сообщении пресс-службы.

Для исследования были взяты расходы семьи с двумя детьми: мальчиком-первоклассником и девочкой-пятиклассницей. Для сына были «куплены» рубашка, брюки, джемпер и полуботинки, а для дочери — полушерстяной школьный сарафан, блузка и ботинки. В портфель детей также положили спортивную форму и канцтовары: ручку, карандаш, тетрадку, альбом для рисования, фломастеры.

В пресс-службе Уральского управления Банка России уточнили, что за год упали цены на обувь и одежду, а на большинство канцтоваров и портфели наоборот выросли. «Такая динамика связана с коронавирусными ограничениями: многие магазины столкнулись с резким спадом спроса и ограниченными возможностями дистанционной продажи детской обуви и одежды, что вынудило их снизить цены. В результате на рынке стала доминировать более дешевая продукция», — объяснили там.