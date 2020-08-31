31 августа 2020

Мэр Екатеринбурга вспомнил общение с учителями в техникуме. «После первой сессии вышибли 5 человек»

© Служба новостей «URA.RU»
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Пресс-подход к Александру Высокинскому на Площади Труда. Екатеринбург, высокинский александр
Александр Высокинский удивлялся методам общения педагогов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Глава Екатеринбурга Александр Высокинский во время торжественного открытия отремонтированной школы №106 поделился опытом общения с преподавателями свердловского политехникума. По его словам, «яркое впечатление» на него произвели методы педагогов.

«Я когда в техникум пришел 1 сентября после 8 класса, мы зашли, и яркое впечатление у нас было, что все преподаватели с нами разговаривали на „вы“, все было очень корректно. После первой сессии вышибли пять человек, после второй — четыре. Мы поняли, что детство кончилось. Родителей никто не вызывал, никто никого не ругал…» — поделился мэр.

Известно, что в техникуме, куда Высокинский пришел из престижной школы №13 в 1988 году, он учился на техника-технолога по обработке металлов резкой.

В открытии школы №106 участвовал также бизнесмен Андрей Симановский, на чьи средства за лето было отремонтировано здание учреждения. В частности, завершились работы второго, третьего и четвертого этажей, были обновлены фасад и входная группа, а также благоустроена пришкольная территория.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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