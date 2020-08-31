Глава Екатеринбурга Александр Высокинский во время торжественного открытия отремонтированной школы №106 поделился опытом общения с преподавателями свердловского политехникума. По его словам, «яркое впечатление» на него произвели методы педагогов.
«Я когда в техникум пришел 1 сентября после 8 класса, мы зашли, и яркое впечатление у нас было, что все преподаватели с нами разговаривали на „вы“, все было очень корректно. После первой сессии вышибли пять человек, после второй — четыре. Мы поняли, что детство кончилось. Родителей никто не вызывал, никто никого не ругал…» — поделился мэр.
Известно, что в техникуме, куда Высокинский пришел из престижной школы №13 в 1988 году, он учился на техника-технолога по обработке металлов резкой.
В открытии школы №106 участвовал также бизнесмен Андрей Симановский, на чьи средства за лето было отремонтировано здание учреждения. В частности, завершились работы второго, третьего и четвертого этажей, были обновлены фасад и входная группа, а также благоустроена пришкольная территория.
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