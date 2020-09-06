Школьникам России не придется сдавать тесты на COVID-19 для учебы

Школы должны выявлять детей с высокой температурой, отметил Дмитрий Глушко Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

От учеников не будут требовать сдачи теста на коронавирус для посещения школы. Об этом заявил первый замминистра просвещения Дмитрий Глушко.

«С детей тесты никто не берет, главная задача — организовать качественный входной контроль, выявлять детей с высокой температурой », — заявил Глушко ТАСС. Он добавил, что дети редко заболевают COVID, поэтому особенное внимание уделяется работникам школ.

При этом ставить вакцину от коронавируса учителя будут по собственному желанию, обязательного требования к ним не будет, отметил замминистра.

Ранее министр просвещения России Сергей Кравцов заявил, что дети, пребывающие из-за рубежа, смогут идти в школу без сдачи теста на COVID-19. При этом, он отметил, что все участники образовательного процесса должны соблюдать требования Роспотребнадзора.

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