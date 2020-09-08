08 сентября 2020

Песков раскрыл, поставит ли Путин прививку от коронавируса

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Памятные мероприятия в Пскове ко дню 20-ти летия подвига 6 роты 104 гвардейского парашютно-десантного полка. Псков, путин владимир
Владимир Путин сам сообщит, поставил ли он прививку от коронавируса Фото: Владимир Андреев © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Президент РФ Владимир Путин сам примет решение, сделать ли прививку от коронавируса. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Он сам проинформирует вас об этом», — приводит слова Пескова ТАСС. Он уточнил, что Путин сообщит о своем решении в этом вопросе, если посчитает необходимым.

Среди российских политиков прививку против коронавируса сделал лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Он заявил, что не ощущает никаких побочных эффектов препарата, пишет VSE42.ru. Министр обороны РФ Сергей Шойгу также поставил прививку от коронавируса. Он сообщил, что чувствует себя нормально. Массовая вакцинация от COVID-19 в России начнется с декабря 2020 года, передает «Утро.ру».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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