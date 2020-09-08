Песков раскрыл, поставит ли Путин прививку от коронавируса

Президент РФ Владимир Путин сам примет решение, сделать ли прививку от коронавируса. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Он сам проинформирует вас об этом», — приводит слова Пескова ТАСС. Он уточнил, что Путин сообщит о своем решении в этом вопросе, если посчитает необходимым.
Среди российских политиков прививку против коронавируса сделал лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Он заявил, что не ощущает никаких побочных эффектов препарата, пишет VSE42.ru. Министр обороны РФ Сергей Шойгу также поставил прививку от коронавируса. Он сообщил, что чувствует себя нормально. Массовая вакцинация от COVID-19 в России начнется с декабря 2020 года, передает «Утро.ру».
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