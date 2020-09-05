Шойгу рассказал о самочувствии после вакцины от коронавируса

Сергей Шойгу не ощутил никаких побочных эффектов от вакцины Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

У министра обороны России Сергея Шойгу не было никаких побочных эффектов после прививки от коронавируса. Об этом он само рассказал в интервью телеканалу «Россия-1».

«Чувствую себя вполне нормально. У меня не было ни повышения температуры, ни каких-то других побочных проявлений. Рекомендую всем пройти эту вакцинацию», — сказал Шойгу в интервью, фрагмент которого показали в программе «Вести в субботу» с Сергеем Брилевым.

Ранее, как напоминает RT, прививку от коронавируса поставил себе мэр Москвы Сергей Собянин. После этого градоначальник почувствовал слабую головную боль и «небольшую тяжесть на полдня». Российскую вакцину также испытал на себе и лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

Оперативные новости России и Урала — в telegram-канале «URA.RU» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.