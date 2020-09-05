Шойгу рассказал о самочувствии после вакцины от коронавируса

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Памятные мероприятия в Пскове ко дню 20-ти летия подвига 6 роты 104 гвардейского парашютно-десантного полка. Псков, шойгу сергей
Сергей Шойгу не ощутил никаких побочных эффектов от вакцины Фото: Владимир Андреев © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

У министра обороны России Сергея Шойгу не было никаких побочных эффектов после прививки от коронавируса. Об этом он само рассказал в интервью телеканалу «Россия-1».

«Чувствую себя вполне нормально. У меня не было ни повышения температуры, ни каких-то других побочных проявлений. Рекомендую всем пройти эту вакцинацию», — сказал Шойгу в интервью, фрагмент которого показали в программе «Вести в субботу» с Сергеем Брилевым.

Ранее, как напоминает RT, прививку от коронавируса поставил себе мэр Москвы Сергей Собянин. После этого градоначальник почувствовал слабую головную боль и «небольшую тяжесть на полдня». Российскую вакцину также испытал на себе и лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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