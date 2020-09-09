Как правильно делать прививки от гриппа и COVID. Ответ создателя вакцины от коронавируса

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Клипарт по теме Медицина. Ханты-Мансийск, вакцина, прививка, шприц, инъекция
Перерыв между прививками от гриппа и COVID должен составить три недели, заявил Александр Гинцбург Фото: Александр Елизаров © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Прививки от гриппа и COVID-19 следует делать с перерывом в три недели. Об этом заявил директор центра Гамалеи Александр Гинцбург.

«Надо разводить. Через три недели после одной прививки можно делать вторую», — заявил Гинцбург РИА «Новости».

Вакцинация от коронавируса с помощью сыворотки «Спутник» V состоит из двух этапов, напомнил Гинцбург. Поэтому ставить прививку от гриппа можно через три недели после второго укола вакцины от COVID-19.

Ранее Гинцбург заявил, что испытания вакцины «Спутник V» на детях планируется начать в январе—марте 2021 года. Исследования будут проводиться с участием детей разного возраста, передает RT.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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