Экономист: поможет ли россиянам новая выплата на детей

Выплата в три тысячи рублей для безработных россиян с несовершеннолетними детьми поможет наиболее нуждающимся гражданам. Об этом рассказал URA.RU экономист Никита Масленников.
«Новая выплата позволит решить проблему наиболее нуждающимся», — заявил Масленников. По его словам, три тысячи рублей станут существенной поддержкой для тех, кто собирает детей в школу.
Масленников напомнил, что цены на школьные принадлежности вырастут и родителям придется тратить на детей больше. Также он добавил, что правительство России предпринимает много мер для поддержки населения, и есть шанс, что новые выплаты будут появляться.
Ранее на сайте правительства РФ появилась информация, что россиянам выплатят три тысячи рублей к пособию по безработице на каждого несовершеннолетнего ребенка. Выплата коснется 2,8 млн граждан. Эта мера стала частью поддержки населения в условия пандемии коронавируса, передает RT.
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