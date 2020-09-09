Экономист: поможет ли россиянам новая выплата на детей

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Масленников напомнил, что выплаты 3 тысячи рублей помогут собрать детей в школу Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
новость из сюжета
Экономический кризис 2020

Выплата в три тысячи рублей для безработных россиян с несовершеннолетними детьми поможет наиболее нуждающимся гражданам. Об этом рассказал URA.RU экономист Никита Масленников.

«Новая выплата позволит решить проблему наиболее нуждающимся», — заявил Масленников. По его словам, три тысячи рублей станут существенной поддержкой для тех, кто собирает детей в школу.

Масленников напомнил, что цены на школьные принадлежности вырастут и родителям придется тратить на детей больше. Также он добавил, что правительство России предпринимает много мер для поддержки населения, и есть шанс, что новые выплаты будут появляться.

Ранее на сайте правительства РФ появилась информация, что россиянам выплатят три тысячи рублей к пособию по безработице на каждого несовершеннолетнего ребенка. Выплата коснется 2,8 млн граждан. Эта мера стала частью поддержки населения в условия пандемии коронавируса, передает RT.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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