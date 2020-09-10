В ХМАО расширяется охваченная коронавирусом территория

За минувшие сутки коронавирус нашли у жителей 17 муниципальных образований ХМАО. Накануне инфицированных территорий было 14. Самый большой суточный прирост в Урае — еще вчера там не было ни одного нового заболевшего, а сегодня уже 10. Всего за COVID-19 диагностирован у 80 югорчан. Об этом URA.RU рассказали в региональном оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.
«На момент выявления заболевания у 59 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 17 человек зафиксирована пневмония, у 4 человек болезнь протекает бессимптомно. Контакт установлен в 75 случаях заражения. По 5 случаям инфицирования контакты уточняются», — добавили в оперштабе.
За сутки на COVID-19 обследовано 4 тыс 180 человек, а за все время эпидемии 550 тыс 386 человек. Коэффициент распространения инфекции — 1,01. Общая картина заражения выглядит так:
- Сургут — 17;
- Ханты-Мансийск — 12;
- Урай — 10;
- Нижневартовск — 8;
- Нефтеюганск — 7;
- Нягань — 5;
- Октябрьский район — 4;
- Мегион — 3;
- Радужный — 3;
- Когалым — 2;
- Сургутский район — 2;
- Советский район — 2;
- Нефтеюганский район — 1;
- Ханты-Мансийский район — 1;
- Лангепас — 1;
- Покачи — 1;
Всего: 80 человек
По данным департамента здравоохранения ХМАО, состояние 32 пациентов тяжелое, 26 человек подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За весь период пандемии в регионе от COVID-19 умерли 177 человек.
Ранее URA.RU писало, что в ХМАО с 1 сентября действует третий этап снятия карантина: открываются рестораны и кинотеатры. При этом режим самоизоляции по-прежнему актуален для людей старше 65 лет, беременных и страдающих хроническими заболеваниями.
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