10 сентября 2020
09 сентября 2020

В ХМАО расширяется охваченная коронавирусом территория

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города во время пандемии коронавируса. Екатеринбург
Всплеск заболеваемости в Урае — еще вчера там не было ни одного нового заболевшего Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

За минувшие сутки коронавирус нашли у жителей 17 муниципальных образований ХМАО. Накануне инфицированных территорий было 14. Самый большой суточный прирост в Урае — еще вчера там не было ни одного нового заболевшего, а сегодня уже 10. Всего за COVID-19 диагностирован у 80 югорчан. Об этом URA.RU рассказали в региональном оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.

«На момент выявления заболевания у 59 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 17 человек зафиксирована пневмония, у 4 человек болезнь протекает бессимптомно. Контакт установлен в 75 случаях заражения. По 5 случаям инфицирования контакты уточняются», — добавили в оперштабе.

За сутки на COVID-19 обследовано 4 тыс 180 человек, а за все время эпидемии 550 тыс 386 человек. Коэффициент распространения инфекции — 1,01. Общая картина заражения выглядит так:

  • Сургут — 17;
  • Ханты-Мансийск — 12;
  • Урай — 10;
  • Нижневартовск — 8;
  • Нефтеюганск — 7;
  • Нягань — 5;
  • Октябрьский район — 4;
  • Мегион — 3;
  • Радужный — 3;
  • Когалым — 2;
  • Сургутский район — 2;
  • Советский район — 2;
  • Нефтеюганский район — 1;
  • Ханты-Мансийский район — 1;
  • Лангепас — 1;
  • Покачи — 1;

Всего: 80 человек

По данным департамента здравоохранения ХМАО, состояние 32 пациентов тяжелое, 26 человек подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За весь период пандемии в регионе от COVID-19 умерли 177 человек.

Ранее URA.RU писало, что в ХМАО с 1 сентября действует третий этап снятия карантина: открываются рестораны и кинотеатры. При этом режим самоизоляции по-прежнему актуален для людей старше 65 лет, беременных и страдающих хроническими заболеваниями.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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