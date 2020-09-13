Глава горздрава Екатеринбурга идет на повышение

Круг обязанностей Дениса Демидова на посту замминистра пока не определен Фото: Анна Майорова © URA.RU

Начальник управления здравоохранения Екатеринбурга Денис Демидов с начала следующего года перейдет на работу в областное правительство, где займет должность замминистра здравоохранения. Как сообщил URA.RU источник, знакомый с ситуацией, круг обязанностей, которые будут возложены на чиновника, пока не определен.

«С 1 января [Демидов] перейдет на новую работу — в команду [нового главы свердловского минздрава Андрея] Карлова», — сообщил источник. На момент публикации получить комментарий самого Демидова не удалось. «Пока официальных документов нет», — прокомментировали URA.RU возможное назначение в горздраве.

Весной стало известно о скорой передаче полномочий по управлению медучреждениями Екатеринбурга на областной уровень. Предполагается, что после проведения реформы горздрав станет подразделением свердловского минздрава. Денис Демидов возглавляет управление с декабря 2018 года.