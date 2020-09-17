17 сентября 2020
16 сентября 2020

Челябинский губернатор Текслер готовит новое решение по карантину

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Брифинг Алексея Текслера в медицинской маске по коронавирусу. Челябинск , медицинская маска, текслер алексей
Челябинский губернатор готовится продлить карантин по коронавирусу Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Губернатор Алексей Текслер 18 сентября примет новое решение о продлении или прекращении карантина по коронавирусу в Челябинской области. С учетом роста заболеваемости, с большой вероятность режим повышенной готовности сохранится, сообщил URA.RU источник в правительстве региона.

«Сегодня губернатор будет принимать решение по карантину из-за коронавируса. Учитывая рост заболеваемости, скорее всего, ограничения будут продлены», — сказал собеседник агентства.

Карантин в последний раз продлевался до 20 сентября. Однако с начала недели в Челябинской области каждый день растет заболеваемость. А 17 сентября обновлен трехмесячный рекорд по заражению коронавирусом — у 80 человек тесты на COVID-19 оказались положительными, в том числе у семерых школьников.

После прохождения пика заболеваемости губернатор уже снял часть ограничений. На сегодня картантин предполагает соблюдение масочного режима в общественном транспорте и людных местах, а также рекомендации оставаться дома южноуральцам старше 65 лет. Работающие пенсионеры также могут продлить действующие больничные.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Челябинск», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...