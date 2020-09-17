Челябинский губернатор Текслер готовит новое решение по карантину

Губернатор Алексей Текслер 18 сентября примет новое решение о продлении или прекращении карантина по коронавирусу в Челябинской области. С учетом роста заболеваемости, с большой вероятность режим повышенной готовности сохранится, сообщил URA.RU источник в правительстве региона.
«Сегодня губернатор будет принимать решение по карантину из-за коронавируса. Учитывая рост заболеваемости, скорее всего, ограничения будут продлены», — сказал собеседник агентства.
Карантин в последний раз продлевался до 20 сентября. Однако с начала недели в Челябинской области каждый день растет заболеваемость. А 17 сентября обновлен трехмесячный рекорд по заражению коронавирусом — у 80 человек тесты на COVID-19 оказались положительными, в том числе у семерых школьников.
После прохождения пика заболеваемости губернатор уже снял часть ограничений. На сегодня картантин предполагает соблюдение масочного режима в общественном транспорте и людных местах, а также рекомендации оставаться дома южноуральцам старше 65 лет. Работающие пенсионеры также могут продлить действующие больничные.
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