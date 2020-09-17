Работу медиков осложняют участившиеся случаи ОРВИ и надвигающийся грипп Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Сегодня, 18 сентября — 282-й день с момента обнаружения первого заразившегося коронавирусом в китайском городе Ухань и 192-й с объявления пандемии Всемирной организацией здравоохранения. По итогам прошедших суток в Челябинской области число зараженных достигло 15 691, выздоровели 12 311 и скончались 438 жителей региона.

В России, по данным сайта стопкоронавирус.рф, накануне зарегистрировано 1 085 281 (+5 762) случаев заражения. Вылечились 895 868 (+5 754) пациентов — 82,5% от заболевших. Умерли 19 061 (+144) человек — 1,7% от заразившихся.

Южный Урал бьет рекорды по заражениям COVID

В Челябинской области по данным на 17 сентября зафиксировано 80 случаев заражения коронавирусом за сутки, из них семь — среди школьников, сообщили URA.RU в региональном оперативном штабе. Заболеваемость непрерывно растет с начала недели, накануне регион обновил трехмесячный рекорд — тесты оказались положительными для 79 южноуральцев. Теперь превзойден и этот рекорд. Суточная смертность также вернулась к показателю в пять случаев за сутки.

Инфекция возвращается во всей России

В России за минувшие сутки произошло 5 762 случая заражения коронавирусом: последний раз такое количество больных COVID-19 за сутки фиксировали в июле. Лидером по количеству новых заболевших остается Москва (+730). Второе место досталось Санкт-Петербургу (+211). На третьей строчке Московская область (+177). В регионах УрФО по числу зараженных по-прежнему лидирует Свердловская область. Там за сутки коронавирус обнаружили у 126 пациентов. Далее идет ХМАО (+76). В Челябинской область выявили 72 инфицированных, в Пермском крае — 67. В ЯНАО обнаружили 62 новых зараженных, в Тюменской области — 57, Курганская область отличается самой низкой заболеваемостью среди уральских регионов (+30).

Коронавирус проник в семью второго лица в области

Первый зам челябинского губернатора Виктор Мамин ушел на карантин, у его жены нашли коронавирус. Наталья Мамина находится под наблюдением врачей, болезнь протекает в легкой форме. Вице-губернатор перешел на дистанционный режим работы, на самоизоляции и его сын-второклассник. У них результаты на COVID-19 отрицательные.

Глава района умер от COVID

В ночь на 18 сентября от ковидной пневмонии, поразившей большую часть легких, скончался глава Пластовского района Александр Неклюдов. Врачи областной больницы две недели боролись за его жизнь, но оказались бессильны. 67-летний глава руководил муниципалитетом почти 30 лет, его полномочия истекали осенью — и на новый срок избираться он не собирался.

Что ждет челябинцев на втором этапе отмены карантина

Губернатор Алексей Текслер 18 сентября примет новое решение о продлении или прекращении карантина по коронавирусу в Челябинской области. С большой вероятностью он сохранится. Уже неделю в регионе растет заболеваемость, а 17 сентября был обновлен трехмесячный рекорд — у 80 человек тесты на COVID-19 оказались положительными, в том числе у семерых школьников.

До 20 сентября в Челябинской области продолжает действовать режим повышенной готовности. Он предполагает соблюдение масочного режима в общественном транспорте и людных местах, а также рекомендации оставаться дома южноуральцам старше 65 лет. Работающие пенсионеры также могут продлить действующие больничные. URA.RU обновило для читателей перечень запретов и разрешений.