Жириновский предложил сжечь тело Ленина

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Государственная Дума РФ. Москва, портрет, жириновский владимир
По словам Жириновского, нахождение Ленина на Красной площади недопустимо с точки зрения морали Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил сжечь тело Владимира Ленина. С таким предложением он выступил во время эфира «Вести-ФМ».

«Давайте в крематории сожжем тело [Ленина] и колбу похороним в Симбирске, в могиле отца его, или в Санкт-Петербурге, в могиле матери», — заявил Жириновский. По его словам, нахождение Ленина на Красной площади недопустимо с точки зрения морали.

Жириновский высказал мнение, что Ленин виновен в гибели миллионов людей, которые погибали в заключении и на стройке. Кроме этого, он рассказал, что протесты в Белоруссии возникли из-за политики Ленина.

Также он рассказал, что согласен с проектом художника Дэвида Датуны, который предложил перенести тело Ленина в Вашингтон. «Нам этот труп не нужен», — добавил Жириновский.

Ранее Датуна рассказал, что США собрали более 50 миллионов долларов, чтобы выкупить тело Ленина, передает телеканал 360. По его словам, проект поддержали жители разных стран.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...