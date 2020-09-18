Жириновский предложил сжечь тело Ленина

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил сжечь тело Владимира Ленина. С таким предложением он выступил во время эфира «Вести-ФМ».
«Давайте в крематории сожжем тело [Ленина] и колбу похороним в Симбирске, в могиле отца его, или в Санкт-Петербурге, в могиле матери», — заявил Жириновский. По его словам, нахождение Ленина на Красной площади недопустимо с точки зрения морали.
Жириновский высказал мнение, что Ленин виновен в гибели миллионов людей, которые погибали в заключении и на стройке. Кроме этого, он рассказал, что протесты в Белоруссии возникли из-за политики Ленина.
Также он рассказал, что согласен с проектом художника Дэвида Датуны, который предложил перенести тело Ленина в Вашингтон. «Нам этот труп не нужен», — добавил Жириновский.
Ранее Датуна рассказал, что США собрали более 50 миллионов долларов, чтобы выкупить тело Ленина, передает телеканал 360. По его словам, проект поддержали жители разных стран.
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