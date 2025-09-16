Гладков: в результате удара ВСУ погиб мирный житель Белгородской области

Врачи не смогли спусти мужчину, который был ранен в результате атаки дрона ВСУ
Врачи не смогли спусти мужчину, который был ранен в результате атаки дрона ВСУ Фото:
Украинские атаки по российским регионам

В результате удара ВСУ по селу Лозовое Белгородского района погиб местный житель. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«В результате очередного террористического удара со стороны ВСУ погиб мирный житель», — заявил Гладков в своем telegram-канале. По его словам, мужчина получил тяжелые ранения в результате атаки FPV-дрона и был доставлен в городскую больницу №2 Белгорода. Врачи до последнего боролись за его жизнь, однако он скончался. Глава региона выразил соболезнования родным и близким погибшего.

ВСУ регулярно осуществляют атаки на Белгородскую область. Так, накануне в селе  Зозули водитель и семь пассажиров служебной «Газели» получили ранения. Все пострадавшие, среди которых один мужчина и семь женщин, были доставлены в Борисовскую центральную районную больницу. Одна из женщин находилась в критическом состоянии, у четверых — осколочные ранения и минно-взрывные травмы, у остальных — баротравмы. Автомобиль полностью сгорел.

