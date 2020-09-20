Свердловский губернатор продлил карантин по коронавирусу

Указ вступает в силу с 22 сентября Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев продлил режим самоизоляции в Свердловской области из-за коронавирусной инфекции. Одновременно с этим в указе обозначены смягчения для ряда сфер.

«Разрешена деятельность аквапарков, цирков, а также развлекательных аттракционов и детских игровых площадок, расположенных в помещениях», — сообщили в региональном оперштабе по борьбе с коронавирусом. Также сняты ограничения на деятельность букмекерских контор, тотализаторов и пунктов приема ставок. Обязательным условием остается выполнение всех предписаний Роспотребнадзора.

В оперштабе уточнили, что с соблюдением санитарных норм в регионе могут открыться организации дополнительного и профессионального образования. При этом до 28 сентября продлен режим самоизоляции для свердловчан старше 65 лет и уральцам с хроническими заболеваниями. Указ вступает в силу с 22 сентября.