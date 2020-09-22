В России лекарства подорожали на 20%

Цены на лекарства и медицинские товары в августе выросли на 8,4% в сравнении с тем же месяцем прошлого года. Согласно данным Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС), некоторые препараты стали дороже более чем на 20%.
«Йод в августе-2020 стоил на 29% больше, чем год назад, линекс — на 28%, ртутный медицинский термометр — на 27%», — пишут «Известия». Также значительно подорожали бинты, настойка пустырника, троксерутин, левомеколь и анальгин, аспирин, лоратадин, валидол, сульфацетамид, поливитамины и корвалол (11%).
Как отметил генеральный директор агрегатора «Мегаптека.ру» Дмитрий Чирков, средняя отпускная цена по категории товаров «Медикаменты и БАДы» в аптеках поднялась за год с 377 рублей за пачку до 516 рублей, то есть увеличение составило 37%. По отдельным сегментам, как уточнил эксперт, рост гораздо выше. Так, в категории препаратов для лечения заболеваний крови средняя отпускная цена поднялась на 134%, противопротозойных средств (например, таблетки от глистов) — на 124%, лекарств для женского здоровья — на 48%, анестетиков — на 44,3%, препаратов для лечения заболеваний сердечно-сосудистой системы — на 44%, противовирусных — на 42%, учтонил Чирков. Специалисты утверждают, что рост цен связан с падением рубля и высокой зависимостью отечественного фармрынка от импорта.
Ранее сообщалось, что в России подорожали три жизненно важных лекарства: ибупрофен, флуконазол и метформин. Цены выросли на 7%. Также выросли цены на анальгин, передает телеканал 360. Его стоимость выросла почти на 40% за месяц. Цены на отечественные лекарства за год выросли на 23,8%, а импортные препараты подорожали лишь на 7,5%.
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