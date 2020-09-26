26 сентября 2020

Азербайджан начал контрнаступление в Карабахе

© Служба новостей «URA.RU»
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Фотографии с передовой. Украина. ДНР, боец, война
Минобороны Азербайджана объявило о контрнаступательной операции (Архивное фото) Фото: Андрей Гусельников © URA.RU

Армия Азербайджана начала «контрнаступательную» операцию в Нагорном Карабахе. Об этом заявило министерство обороны страны.

«В целях пресечения боевой активности вооруженных сил Армении и обеспечения безопасности мирного населения командование Азербайджанской Армии приняло решение начать контрнаступательную операцию», — цитирует военное ведомство РИА «Новости». Операция распространяется на всю линию фронта.

Также Минобороны заявило о том, что их военный вертолет оказался сбит. Перед этим Азербайджан обвинил Армению в обстреле пограничных территорий из минометов и разнокалиберных орудий. Власти заявили, что при атаке Армении погибли мирные люди.

Армения, в свою очередь обвинила в начале военного конфликта Азербайджан. Армянский премьер Никол Пашинян рассказал о сбитых вертолетах и беспилотниках врага. Армянская армия хорошо справляется со случившимся, объяснил Пашинян.

Нагорный Карабах — территория между Арменией и Азербайджаном. Регион находится в восточной части Армянского нагорья, а по административно-территориальному делению Азербайджана принадлежит ему. Область контролируется непризнанной Нагорно-Карабахской республикой с 1991 года.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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