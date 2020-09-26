Азербайджан начал контрнаступление в Карабахе

Армия Азербайджана начала «контрнаступательную» операцию в Нагорном Карабахе. Об этом заявило министерство обороны страны.
«В целях пресечения боевой активности вооруженных сил Армении и обеспечения безопасности мирного населения командование Азербайджанской Армии приняло решение начать контрнаступательную операцию», — цитирует военное ведомство РИА «Новости». Операция распространяется на всю линию фронта.
Также Минобороны заявило о том, что их военный вертолет оказался сбит. Перед этим Азербайджан обвинил Армению в обстреле пограничных территорий из минометов и разнокалиберных орудий. Власти заявили, что при атаке Армении погибли мирные люди.
Армения, в свою очередь обвинила в начале военного конфликта Азербайджан. Армянский премьер Никол Пашинян рассказал о сбитых вертолетах и беспилотниках врага. Армянская армия хорошо справляется со случившимся, объяснил Пашинян.
Нагорный Карабах — территория между Арменией и Азербайджаном. Регион находится в восточной части Армянского нагорья, а по административно-территориальному делению Азербайджана принадлежит ему. Область контролируется непризнанной Нагорно-Карабахской республикой с 1991 года.
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