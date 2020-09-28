В Минпросвещения раскрыли, отправят ли школьников на карантин

В России 111 школ закрыты на карантин из-за гриппа Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Российских школьников не собираются отправлять на домашнее обучение из-за коронавируса. Об этом сообщили в пресс-службе Минпросвещения РФ.

«Минпросвещения России не планирует массового перевода школ на дистанционное обучение», — пишет ТАСС. Отмечается, что ситуация с закрытием школ на карантин в регионах находится под контролем. По данным ведомства, 111 школ закрыты на карантин из-за гриппа, что не выше показателей прошлых лет.

Первый зампред Госдумы по образованию и науке Олег Смолин заявил, что российских школьников могут отправить на дистанционное обучение, если число заболевших коронавирусом продолжит расти. Ранее в Минпросвещения сообщили, что 95 школ уже перевели на дистант, пишет RT. В частности в Челябинской области на карантин из-за ОРВИ закрыты полностью десять школ и порядка 500 классов. Еще один класс был закрыт в связи с выявленными случаями COVID-19. В Кургане из-за коронавируса карантин в гимназии №27. Также вспышка заболевания была обнаружена в школе №68 Екатеринбурга.