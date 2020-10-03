Азербайджан заявил о захвате важного пункта в Карабахе

Военнослужащие Азербайджана взяли под контроль село Мадагиз, которое находится на линии соприкосновения с Нагорным Карабахом. Об этом азербайджанский президент Ильхам Алиев написал в Twitter.
«Сегодня азербайджанская армия подняла флаг Азербайджана на Мадагиз. Мадагиз — наш.» — сообщил политик. Как уточняет издание Sputnik Азербайджан, при обстреле были ранены или убиты некоторые гражданские.
Ситуация в Нагорном Карабахе обострилась 27 сентября, сообщает «Национальная служба новостей». Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Турция обучила и перевезла в Нагорный Карабах тысячи наёмников из Сирии, чтобы они воевали на стороне Азербайджана, пишет
UPD: издание WarGonzo со ссылкой на жителей села Мадагиз пишет, что информация о взятии населенного пунктами азербайджанцами не соответствует действительности.
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