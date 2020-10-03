Азербайджан заявил о захвате важного пункта в Карабахе

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Армия Азербайджана захватила село Мадагиз Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

Военнослужащие Азербайджана взяли под контроль село Мадагиз, которое находится на линии соприкосновения с Нагорным Карабахом. Об этом азербайджанский президент Ильхам Алиев написал в Twitter.

«Сегодня азербайджанская армия подняла флаг Азербайджана на Мадагиз. Мадагиз — наш.» — сообщил политик. Как уточняет издание Sputnik Азербайджан, при обстреле были ранены или убиты некоторые гражданские.

Ситуация в Нагорном Карабахе обострилась 27 сентября, сообщает «Национальная служба новостей». Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Турция обучила и перевезла в Нагорный Карабах тысячи наёмников из Сирии, чтобы они воевали на стороне Азербайджана, пишет Life. Если конфликт усилится, то Россия, согласно договору о военном сотрудничестве, должна принять сторону Армении. А российские чеченцы могут занять сторону Азербайджана, рассказал URA.RU историк Евгений Норин. В ночь на 3 октября Азербайджан выпустил ракеты по российским военным самолетам Ил-76 в Армении.

UPD: издание WarGonzo со ссылкой на жителей села Мадагиз пишет, что информация о взятии населенного пунктами азербайджанцами не соответствует действительности.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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