06 октября 2020

В Челябинской области перебои с «Арбидолом». Спрос вырос в 15 раз

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. ЯНАО , аптека, препараты, лекарства
На сегодняшний день количество препарата в аптеках области ограничено Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

Жители Челябинской области во многих аптеках не могут приобрести препарат против гриппа и ОРВИ «Арбидол». На Областном аптечном складе URA.RU заявили, что причиной является многократно выросший спрос и перебои с поставками.

«На сегодняшний день количество препарата „Арбидол“ в аптеках области ограничено. Последняя поставка лекарства была произведена 2 октября. По сравнению с прошлой неделей, спрос на „Арбидол“ вырос в три раза, а с аналогичной неделей 2019 года — в 15 раз. Это связано с сезонной вспышкой ОРВИ», — уточнила URA.RU замдиректора по коммуникациям АО «Областной аптечный склад» Наталья Денисова.

На минувшей неделе в аптеках Курганской и Челябинской области пропал препарат фуросемид в ампулах для инъекций. Он используется в лечении сердечно-сосудистой системы. На Областном аптечном складе ситуацию объяснили перебоями с поставками лекарства.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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