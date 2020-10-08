«Уралвагонзавод» проиграл суд по госконтракту с Минобороны России

«Уралвагонзавод» заплатит 12,6 млн из 45,: млн рублей, которых требовало Минобороны РФ Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Корпорация «Уралвагонзавод» (Нижний Тагил, Свердловская область) проиграла суд по неустойке по госконтракту с Министерством обороны России. Решение суда было опубликовано в карточке дела.

«Арбитражный суд решил первоначальный иск Минобороны России удовлетворить в части. Взыскать с корпорации „Уралвагонзавод“ в пользу Минобороны РФ неустойку в размере 12,6 млн рублей. В остальной части требований отказать», — говорится в резолютивной части решения суда. В свою очередь с Минобороны в пользу свердловского завода также будет взыскана неустойка в 141,6 тысячи рублей.

Изначально Минобороны РФ обратилось в суд с исковым заявлением к «Уралвагонзаводу» с требованием взыскать неустойку по госконтракту в размере 45,6 млн рублей. Ответчик требования не признавал. Получить оперативный комментарий в пресс-службе корпорации не удалось. Туда был отправлен запрос. На момент публикации ответ получен не был.

В начале 2020 года «Уралвагонзавод» покинул экс-полпред президента в УрФО Игорь Холманских (занимал пост председателя совета директоров). По данным источников агентства, причиной могли стать многомиллиардные долги, закредитованность и масса судебных исков к предприятию. На конец августа завод участвовал в качестве ответчика в делах на сумму в пять миллиардов рублей.