Ким Кардашьян пожертвовала Нагорному Карабаху миллион долларов

Артисты поддержали пострадавших от военного конфликта в Карабахе (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

Модель Ким Кардашьян присоединилась к общеармянскому движению и пожертвовала миллион долларов в поддержку Нагорного Карабаха, вокруг которого разгорелся военный конфликт. Звезда реалити-шоу в своих соцсетях призвала всех поддержать благотворительную акцию.

«Мои мысли и молитвы с храбрыми мужчинами, женщинами и детьми. Я хочу, чтобы все помнили, что, несмотря на разделяющие нас расстояния, мы не ограничены границами и являемся одной глобальной армянской нацией», — приводит слова Кардашьян телеканал 360 . Модель попросила подписчиков опубликовать ее пост в своих соцсетях или перевести в поддержку Карабаха один доллар. Эти деньги пойдут на продовольствие, жилье и лекарства пострадавшим жителям региона. Акцию также подхватил армянский музыкант и лидер группы System of a Down Серж Танкян.

За конфликтом в Карабахе также следят азербайджанские артисты. Народный артист Азербайджана Эмин Агаларов вместе с партнерами и друзьями собрал 1 млн манат (45,3 млн рублей — прим. ред.) в фонд помощи Вооруженных сил страны. Свою поддержку выразил азербайджанский оперный певец Юсиф Эйвазов.

27 сентября в Нагорном Карабахе произошла эскалация вооруженного конфликта. Азербайджан и Армения выступили со взаимными обвинениями в применении артиллерии против мирных жителей, передает Life . Сильнее всего на решение конфликта может повлиять Россия.