Ким Кардашьян пожертвовала Нагорному Карабаху миллион долларов

Модель Ким Кардашьян присоединилась к общеармянскому движению и пожертвовала миллион долларов в поддержку Нагорного Карабаха, вокруг которого разгорелся военный конфликт. Звезда реалити-шоу в своих соцсетях призвала всех поддержать благотворительную акцию.
«Мои мысли и молитвы с храбрыми мужчинами, женщинами и детьми. Я хочу, чтобы все помнили, что, несмотря на разделяющие нас расстояния, мы не ограничены границами и являемся одной глобальной армянской нацией», — приводит слова Кардашьян
За конфликтом в Карабахе также следят азербайджанские артисты. Народный артист Азербайджана Эмин Агаларов вместе с партнерами и друзьями собрал 1 млн манат (45,3 млн рублей — прим. ред.) в фонд помощи Вооруженных сил страны. Свою поддержку выразил азербайджанский оперный певец Юсиф Эйвазов.
27 сентября в Нагорном Карабахе произошла эскалация вооруженного конфликта. Азербайджан и Армения выступили со взаимными обвинениями в применении артиллерии против мирных жителей, передает
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