Названа дата утверждения санкций по делу Навального

Евросоюз введет санкции против шести лиц, причастных к инциденту с Навальным Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Болезнь Алексея Навального

Страны Евросоюза завершат процедуру согласования санкций по делу Алексея Навального 15 октября. Сейчас пакет ограничений проходит письменное подтверждение.

«ЕС проводит письменную процедуру утверждения санкций, процесс завершится в четверг утром», — заявил источник «Интерфакса». До этого в дипломатических кругах сообщали, что послы ЕС согласовали список лиц, против которых будут введены ограничения. Ожидается, что в списке будет шесть имен.

Ранее в Евросоюзе заявили, что введут персональные санкции против россиян, которых считают причастными к произошедшему с Навальным. С инициативой по введению санкций выступили Франция и Германия, напоминает RT. Позднее глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что РФ подготовит зеркальные меры и пригрозил разрывом дипотношений.

Алексею Навальному стало плохо 20 августа во время перелета из Томска в Москву. Борт сел в Омске, Навальный впал в кому и был доставлен в местную больницу. Позднее его перевезли в немецкую клинику Charite. В Германии заявили об обнаружении в организме Навального ядов из группы «Новичок».