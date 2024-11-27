Маск назвал Байдена ненормальным из-за новой помощи Украине

Предприниматель Маск: отправка Байденом денег на Украину — это не нормально
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Предприниматель США Илон Маск заявил, что запрос главы Штатов Джо Байдена денег для отправку их на Украину - это не нормально
Предприниматель США Илон Маск заявил, что запрос главы Штатов Джо Байдена денег для отправку их на Украину - это не нормально Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Американский предприниматель и близкий союзник избранного президента Дональда Трампа Илон Маск выразил недовольство запросом главы США Джо Байдена на дополнительные 24 миллиарда долларов на военную помощь Украине. Об этом Маск написал в социальной сети X.

«Это не нормально», — написал Маск в соцсети X. В скором времени он, вместе с бизнесменом Вивеком Рамасвами, должен будет возглавить новое правительственное ведомство. Оно будет заниматься повышением эффективности работы правительства и борьбой с бюрократией.

Ранее стало известно, что Байден тайно запросил 24 миллиарда долларов у Конгресса США, обращение рассмотрят в декабре, сообщает «Национальная служба новостей». Часть этих денег необходимы для пополнения запасов Пентагона, однако восемь миллиардов из них будут отправлены и военной помощи для Украины, пишет «Царьград».

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Американский предприниматель и близкий союзник избранного президента Дональда Трампа Илон Маск выразил недовольство запросом главы США Джо Байдена на дополнительные 24 миллиарда долларов на военную помощь Украине. Об этом Маск написал в социальной сети X. «Это не нормально», — написал Маск в соцсети X. В скором времени он, вместе с бизнесменом Вивеком Рамасвами, должен будет возглавить новое правительственное ведомство. Оно будет заниматься повышением эффективности работы правительства и борьбой с бюрократией. Ранее стало известно, что Байден тайно запросил 24 миллиарда долларов у Конгресса США, обращение рассмотрят в декабре, сообщает «Национальная служба новостей». Часть этих денег необходимы для пополнения запасов Пентагона, однако восемь миллиардов из них будут отправлены и военной помощи для Украины, пишет «Царьград».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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