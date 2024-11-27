Певица Алсу сделала татуировку после развода с российским предпринимателем Яном Абрамовым. На своей странице в одной из соцсетей она опубликовала видео из тату-салона. В ролике видно, как мастер делает звезде тату на шее, однако точное содержание татуировки пока остается неизвестным.
«Все решения приняты, все гештальты на 2024 год закрыты», — подписала певица видео. Это заявление вызвало активное обсуждение среди поклонников, которые выразили свое удивление и одобрение в комментариях. Многие из них не ожидали такого поступка от Алсу и с интересом ждут дополнительных подробностей о новом образе артистки.
К тому же фанаты благодарны Алсу за то, что она стала чаще делиться своим творчеством и недавно дала два больших сольных концерта. Певица благодарила своих слушателей за поддержку, которая для нее особенно важна после 25 лет на сцене. «Вы приходите на мои концерты, и это действительно дает мне силы, помогает ранам зажить быстрее. Я чувствую вашу любовь, поддержку, энергию», — обращалась Алсу к своим поклонникам.
Певица Алсу и предприниматель Ян Абрамов развелись в конце августа после 18 лет брака. После этого артистка приоткрыла секреты своего брака с Абрамовым, опубликовав абстрактный пост о нарциссах, пишет «Царьград». Из изложенного отчетливо видно, что речь идет о ее бывшем муже. В частности, стало понятно, что она жила в условиях контроля и абьюза со стороны Абрамова.
Недавно Алсу заявила, что после развода с бизнесменом сосредоточилась на карьере, пишет «Национальная служба новостей». По ее словам, сейчас она работает над новым альбомом. Кроме того, впервые за 20 лет певица хочет поехать в гастрольный тур. Она также отметила, что не торопится вступать в новые отношения.
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