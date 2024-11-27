РБК раскрыл сложности с перевозкой угля через Восточный полигон

В 2024 году уровень загруженности Восточного полигона достигает 97,3%, следует из данных аналитического агентства NEFT Research. Несмотря на высокую пропускную способность портов для перевозки угля прогнозы до 2032 года указывают на сохранение значительного дефицита в провозных возможностях железнодорожной инфраструктуры.
«Провозная мощность Восточного полигона использована на 97,3%. По оценкам аналитиков, дефицит инфраструктуры может сохраниться до 2032 года, — в этих условиях будет целесообразно переориентировать поставки угля на юг и северо-запад», — пишет РБК. Аналитики считают, что оптимальной мерой поддержки поставок угля на юг и в северо-западные регионы станет усиление использования возможностей БАМа и Транссибирской магистрали.
Представитель РЖД сообщил РБК, что Восточный полигон используется с максимальной эффективностью. По его словам, в свете увеличенного объема грузов, направляемых по этому маршруту, РЖД в сотрудничестве с грузоотправителями активно исследует альтернативные варианты для диверсификации экспортных транспортных маршрутов. Это включает возможность использования портов на юге и северо-западе страны, а также применение транспортного коридора «Север — Юг». Коридор охватывает три маршрута: западный проходит через Дагестан с использованием автомобильного и железнодорожного транспорта, транскаспийский — через Каспийское море включает морские и речные перевозки по Волге до портов Ирана и Туркмении, восточный маршрут предусматривает транспортировку через Казахстан и Туркмению с использованием автомобильного и железнодорожного транспорта.
Согласно данным NEFT Research, увеличение экспорта угля в страны Азиатско-Тихоокеанского региона осуществляется за счет возрастающего напряжения на железнодорожную инфраструктуру Восточного полигона, что приводит к ее постепенному истощению. За первые семь месяцев 2024 года общий объем отправок всех видов грузов в порты Дальнего Востока вырос на 1,1%, при этом отмечается 6-процентный рост в перевозках угля. Такое увеличение стало возможным благодаря сокращению отправок других видов грузов: поставки лесной продукции снизились на 13,6%, черных металлов — на 33,5%, зерна — на 5,2%, а удобрений — на 25,9%.
РЖД активно участвует в разработке и улучшении транспортно-логистических коридоров, которые направлены на восток страны и в район Азово-Черноморского бассейна, а также мультимодального транспортного коридора «Север — Юг». В компании подчеркивают, что в соответствии с указаниями президента были установлены конкретные цели для расширения пропускной способности железнодорожных подходов к 2030 году. В частности, предусмотрено увеличение грузопотока к портам Северо-Запада до 220 миллионов тонн. Для южных направлений ожидается рост до 152 миллионов тонн, а для направления Дальнего Востока — до 210 миллионов тонн.
Ранее РЖД решил поднять цены на пассажирские и грузовые перевозки. Экономист Максим Довгялло считает, что компания фактически нарушила законодательство, приняв решение о повышении тарифов на перевозки пассажиров и грузов на 12% и почти на 14% соответственно. Экономист в беседе с «Царьградом» выразил мнение, что последствия такого решения ощутит на себе большинство жителей России.
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