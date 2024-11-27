Над Ростовской областью уничтожено 10 украинских беспилотников

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Над Ростовской областью ликвидировано 10 украинских дронов
Над Ростовской областью ликвидировано 10 украинских дронов Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В ночь на 27 ноября в Ростовской области было ликвидировано 10 беспилотников ВСУ. Об этом сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь.

«Ночью средствами противовоздушной обороны в Родионово-Несветайском районе Ростовской области уничтожено 10 БПЛА», — написал Слюсарь в своем telegram-канале. По его словам, разрушений и раненых в результате атаки под Ростовом-на-Дону нет. Ситуация в районе остается под контролем властей.

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В ночь на 27 ноября в Ростовской области было ликвидировано 10 беспилотников ВСУ. Об этом сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь. «Ночью средствами противовоздушной обороны в Родионово-Несветайском районе Ростовской области уничтожено 10 БПЛА», — написал Слюсарь в своем telegram-канале. По его словам, разрушений и раненых в результате атаки под Ростовом-на-Дону нет. Ситуация в районе остается под контролем властей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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