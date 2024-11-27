Москвичка обвинила театр Табакова в порче ее дивана

Жительница Москвы подала в суд на «Театр Олега Табакова», требуя возместить ей стоимость кожаного дивана, который был поврежден в результате затопления квартиры. Об этом говорится в судебных материалах.
«Жилье истицы затапливали несколько раз — в 2021, 2022 и 2023 годах, и каждый раз составлялись акты о повреждениях, а среди поврежденного имущества указан кожаный диван», — говорится в документах суда, их публикуют РИА Новости. Представитель театра не согласился с размером ущерба, поэтому суд назначил экспертизу.
Производство по делу в настоящее время приостановлено. Уточняется, что расходы на проведение экспертизы возьмет на себя театр, для этого на специальный счет уже перечислено 48 тысяч рублей. Экспертам предстоит провести оценку стоимости ремонта и определить размер ущерба, причиненного дивану.
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