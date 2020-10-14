На авто для свердловских депутатов потратят миллионы

Депутатов Госдумы не будут возить на машинах из автопарка свердловского правительства Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Департамент госзакупок Свердловской области объявил аукцион на оказание услуг по аренде легковых автомобилей с водителями. Машинам предстоит катать депутатов Госдумы по Свердловской области в 2021 году. Как следует из конкурсной документации на сайте госзакупок, 13 млн рублей будут выделены из федерального бюджета.

«Автотранспорт должен быть в наличии, необходимом для выполнения контракта в полном объеме — по заявкам Государственного заказчика предоставление не менее 13 (тринадцати) единиц автотранспортных средств единовременно», -сказано в описании объекта закупки. Каждый автомобиль должен быть оборудован системой слежения ГЛОНАСС или аналогом, чтобы за ним можно было следить в режиме реального времени и дистанционно корректировать маршрут по данным, автоматически передаваемым бортовым терминалом.

В техзадании оговаривается комплектация автомобилей, соответствующая автотранспортным средствам представительского класса. Документы содержат отдельные требования к профессионализму водителей и режиму их работы. Помимо прочего, для них установлен ненормированный график, в том числе, в выходные и праздничные дни.

В 2020 году на проезд депутатов закладывалось на 3 млн рублей меньше. Услуги оказывал ИП Антон Шендрик, который также выиграл контракты на перевозку персонала Свердловского противотуберкулезного диспансера и пациентов с признаками COVID-19 для екатеринбургской ЦГКБ №1. Свердловскую область в Госдуме представляет 13 депутатов — 10 единороссов и по одному от КПРФ, ЛДПР и «Справедливой России».