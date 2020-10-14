Руководители свердловских предприятий по поручению регионального минпрома составляют списки работников, которым необходимо в первую очередь поставить прививки от коронавируса, сообщил URA.RU собеседник на одном из крупных производств. Вакцина полагается специалистам, госпитализация которых угрожает стабильной работе предприятия.
«В нашем случае необходимо указать специалистов, которые обеспечивают настройку высокоточных станков с ЧПУ. Без этого сотрудника для его перенастройки и наладки потребуется несколько дней», — подчеркнул собеседник агентства.
В региональном минпроме подтвердили сбор списков сотрудников, которые получат прививки от коронавируса в приоритетном порядке. «Это плановая работа в рамках штаба [по противодействию распространения вируса], поручение губернатора. Списки сформированы, как только поступит вакцина, будем в первую очередь прививать этих людей. У нас в регионе 412 тысяч человек работают в сфере промышленности, в списках 1500-2000 человек», — сообщил URA.RU глава регионального минпрома Сергей Пересторонин.
Прививку от коронавируса, в первую очередь, должны получить представители профессий, находящихся в группе риска. В том числе медики, врачи и полицейские, отмечал ранее замгубернатора Павел Креков. Закончить вакцинацию планируется в январе 2021 года.
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