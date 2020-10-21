Певица Нюша призвала россиян изменить свою жизнь

Нюша напомнила о важности экологичного образа жизни Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Певица Нюша (Анна Шурочкина) призвала россиян к экологичному образу жизни. В своем Instagram артистка выложила пост, где привела данные о том, почему люди отказываются от сортировки мусора.

«Итак, мои подписчики и те, кто все еще не сортирует, к какой же из категорий относитесь вы? 30% опрошенных думают, что отходы все равно отправятся на свалку, 27% просто нет времени на сортировку», — написала Нюша. Еще 28% не могут найти в доме места для второго бака, добавила она.

Певица подчеркнула, что по разным причинам от сортировки мусора часто отказываются даже те, у кого баки для вторсырья стоят рядом с обычными. Некоторые люди предпочитают выкидывать отходы в мусоропровод, называя его удобным, отметила Нюша.

К посту исполнительница прикрепила фотографию Земли с символичной надписью «Save». Также она рассказала, что 10% россиян уверены, будто мусор должен сортироваться не дома, а на заводах. Еще столько же граждан просто брезгуют своими отходами, пишет певица.

В июне члены Общественной палаты уже предложили заварить все мусоропроводы в России, пишет «Дни.ру». 24 июля в столице появился сайт, рассказывающий о сортировке мусора, напоминает RT. Также новую концепцию по утилизации отходов разрабатывает правительство Ленинградской области, уточняет агентство Nation news.