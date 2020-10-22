Объявлен конкурс по выбору названия для курганского аэропорта
Курганскому аэропорту выберут название — побит антирекорд по заболеваемости коронавирусом — в Центре Илизарова открыли госпиталь — будет построена ярмарка в древнерусском стиле — опровергнута продажа завода в Шадринске. Все самые интересные и важные новости Курганской области к утру 23 октября — в обзоре URA.RU:
Курганскому аэропорту выберут имя
- Объявлен конкурс, на котором выберут название для аэропорта Кургана. Об этом 22 октября сообщили в пресс-службе областного правительства. Жители смогут выразить свое мнение до 22 ноября.
В регионе побит рекорд по числу заболевших коронавирусом
- На 22 октября в области зафиксировано 77 новых случаев заражения коронавирусом, что является максимальным показателем за весь период пандемии. Об этом сообщил региональный оперштаб по борьбе с инфекцией.
В Центре Илизарова открыли ковид-госпиталь
- Инфекционный госпиталь на 40 мест для лечения пациентов с COVID открылся на базе корпуса №2 Центра Илизарова. Об этом сообщили в медучреждении.
В Кургане построят ярмарку
- Власти области построят торгово-ярмарочный комплекс в виде древнерусской крепости. Об этом 22 октября сообщили в пресс-службе областного правительства.
Продажу шадринского завода опровергли
- Сотрудники Шадринского машиностроительного завода опровергли его продажу. По мнению замдиректора предприятия Андрея Некрасова, объявление о продаже было чьей-то злой шуткой.
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