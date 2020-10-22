22 октября 2020
21 октября 2020

Самое актуальное в Курганской области на 23 октября. Аэропорту выберут название, в Центре Илизарова откроют ковидный госпиталь

© Служба новостей «URA.RU»
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Споттинг. Курган, аэропорт, пассажиры
Объявлен конкурс по выбору названия для курганского аэропорта Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Курганскому аэропорту выберут название — побит антирекорд по заболеваемости коронавирусом — в Центре Илизарова открыли госпиталь — будет построена ярмарка в древнерусском стиле — опровергнута продажа завода в Шадринске. Все самые интересные и важные новости Курганской области к утру 23 октября — в обзоре URA.RU:

Курганскому аэропорту выберут имя

В регионе побит рекорд по числу заболевших коронавирусом

  • На 22 октября в области зафиксировано 77 новых случаев заражения коронавирусом, что является максимальным показателем за весь период пандемии. Об этом сообщил региональный оперштаб по борьбе с инфекцией.

В Центре Илизарова открыли ковид-госпиталь

  • Инфекционный госпиталь на 40 мест для лечения пациентов с COVID открылся на базе корпуса №2 Центра Илизарова. Об этом сообщили в медучреждении.

В Кургане построят ярмарку

Продажу шадринского завода опровергли

  • Сотрудники Шадринского машиностроительного завода опровергли его продажу. По мнению замдиректора предприятия Андрея Некрасова, объявление о продаже было чьей-то злой шуткой.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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