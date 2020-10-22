Куйвашев убедил Москву назначить своего протеже на важный пост

Инициатором назначения Ильи Захарова выступил Евгений Куйвашев (на фото) Фото: Анна Майорова © URA.RU

Назначение вице-мэра Екатеринбурга Ильи Захарова на пост руководителя свердловского Центра управления регионом (который создается по распоряжению федерального центра) состоится на следующей неделе. Об этом URA.RU сообщил источник в областном правительстве. Таким образом, оператор кремлевского проекта — АНО «Диалог» — поддержал выбор губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева.

«Кандидатура Захарова согласована. На следующей неделе будет готов соответствующий указ», — сообщил инсайдер. По словам собеседника агентства, такое решение кураторы проекта по созданию ЦУР в регионах приняли по итогам двухдневного визита в Екатеринбург, в ходе которого у них состоялось общение с Захаровым и представителями команды губернатора.

Куйвашев решил назначить Захарова директором свердловского ЦУР в середине октября, о чем и сообщил ему на очной встрече. Однако по ее окончании появилась информация, что АНО «Диалог» (за которым конечное решение) пока не согласовало вице-мэра на эту должность.

По замыслу федеральных властей, Центры управления регионом должны оперативно обрабатывать информацию о событиях, происходящих на их территории. Эту идею внедрили в Московской области в конце 2018 года. Из-за отсутствия руководителя ЦУР Свердловская область некоторое время входила в число аутсайдеров по реализации президентского проекта.