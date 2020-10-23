Сайт правительства региона выдали за ресурс противников лечения вируса иммунодефицита человека Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Создатели первого сериала про telegram-канал «Просто представь, что мы знаем» (ППЧМЗ) использовали скриншот с сайтом правительства Свердловской области, чтобы рассказывать о действующей в регионе группе ВИЧ-диссидентов. На главную страницу был добавлен заголовок «СПИД — величайшая мистификация XX века», при этом остальное оформление ресурса осталось неизменным.

Скриншот с сайтом правительства региона показывают в четвертой серии. По сюжету, у беременной жительницы Екатеринбурга был диагностирован ВИЧ и ей выдали листовку с адресом сайта, на котором она могла узнать больше о своей болезни. Но владельцы сайта не продлили регистрацию, и права на домен купили люди, которые отрицают существование ВИЧ.

На скриншоте четко видна шапка и рубрики оригинального сайта правительства Свердловской области, размещенного по адресу midural.ru, а также фотография губернатора Евгения Куйвашева на фоне флагов.

«Просто представь, что мы знаем» — сериал Романа Волобуева, посвященный работе медиа в эпоху telegram-каналов. События в сериале разворачиваются весной 2020 года на фоне пандемии коронавируса. Критики узнали в героях сериала журналиста Олега Кашина и медиаменеджера Арама Габрелянова. Премьера ППЧМЗ состоялась в октябре на сайте «Кинопоиск», которым владеет «Яндекс».

На скриншоте видна фотография губернатора Евгения Куйвашева (в правом углу) URA.RU